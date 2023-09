Incêndio em veículo mobiliza bombeiros em Arapongas

Um veículo Chevrolet Celta pegou fogo enquanto estava estacionado na manhã desta terça-feira (19) em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu por volta das 6h00 na Rua Gralha Azul, próximo a rodoviária.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Confira as vagas de emprego em Arapongas para a semana

Por conta do ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar o incêndio. A Guarda Municipal também esteve no local.

continua após publicidade

De acordo com os agentes, o veículo garrafas de bebidas e várias roupas no seu interior, no entanto o proprietário não estava no local. Ainda conforme a GM, toda a parte do motor, parte elétrica e o painel do veículo foram danificadas, por conta disso ao GMs acreditam que o carro não tenha mais utilidade.

Após o incêndio ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, o veículo foi encaminhado para o pátio da Polícia Militar.

Siga o TNOnline no Google News