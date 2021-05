Incêndio em edifício de Arapongas é registrado nesta tarde

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um incêndio em um apartamento na Rua Flamingos na área central de Arapongas foi registrado na tarde desta quinta-feira (27).

Foram mobilizadas duas viaturas do Corpo de Bombeiros para conter o fogo.

Segundo o corpo de bombeiros, a proprietária do apartamento não estava no momento do acidente e ninguém se machucou. Os danos foram apenas materiais.

O fogo foi controlado e a equipe liberou para os moradores retornarem ao edifício.