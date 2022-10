Incêndio em carro na BR-369 interrompe viagem; Bombeiros são chamados

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um incêndio em veículo no início da noite desta terça-feira (18), por volta das 18h40, na BR-369, em Arapongas, próximo à Nortox.

Antes do caminhão da corporação chegar, o fogo já havia sido controlado pelos ocupantes do Fiat Pálio. De acordo com os bombeiros que foram ao local, as chamas tiveram início em uma mangueira de combustível, próxima ao motor.

O fogo não se espalhou pelo restante do veículo e o ocupantes não sofreram ferimentos. Eles contaram que são moradores de Cambira e estavam indo a São Paulo.

Após o controle total do incêndio, o caminhão do Corpo de Bombeiros de Apucarana deixou o local e um guincho da seguradora foi chamado para retirar o veículo, que ficou às margens da pista.

