Incêndio em carreta mobiliza Corpo de Bombeiros em Arapongas

Da Redação

Um incêndio em uma carreta mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (25), em Arapongas. O veículo, que está carregado com farinha de trigo, pegou fogo em frente ao Aeroporto Alberto Bertelli, na PR-218.

Conforme informações repassadas por uma fonte do TNOnline que esteve no local, o fogo começou na parte traseira da carreta e diante do risco, o motorista acionou o Corpo de Bombeiros.

Equipes foram encaminhadas ao local por volta das 6 horas deste sábado para controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastre. A causa deve ser investigada.