Incêndio atinge fábrica de móveis em Arapongas durante a madrugada

Um incêndio de grandes proporções atingiu o barracão da empresa Somopar, na Rua Jurutau, em Arapongas, durante a madrugada desta segunda-feira, 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, que fazia o rescaldo das chamas durante a manhã, as equipes trabalharam durante toda a madrugada no combate ao incêndio, que começou pouco depois das 3h da manhã. Veja:

De acordo com os bombeiros, as chamas se alastraram pelo setor de marcenaria da empresa e acabaram passando de um barracão para outro, causando grandes danos. Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Reportagem em atualização.

