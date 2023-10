Inauguração do ginásio de Esportes do Araucária será na quarta (25)

Inscrições devem ser feitas no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) ou nos Centros de Convivência do Idoso

A Prefeitura de Arapongas redefiniu a data de inauguração do Ginásio de Esportes do Conjunto Araucária, localizado na esquina das ruas Casaca de Couro com Bacurau Barrado e também a abertura dos Jogos do Idoso (JIA) 2023. Ambos os eventos serão realizados simultaneamente na próxima quarta-feira, dia 25, às 14h00, com a presença de autoridades, idosos atendidos pelos serviços sócioassistênciais e comunidade em geral.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: CRAS’s e CREAS passam a atender em novos horários em Arapongas

HOMENAGEM

continua após publicidade

O ginásio de Esportes do Conjunto Araucária vai homenagear o professor Dirceu Simei Júnior, o “Koquinho”. Muito conhecido no meio esportivo, ele foi um bom jogador do futebol amador na cidade, além de trabalhar no Colégio Mãe do Divino Amor e na Unopar. Foi árbitro de futebol, futsal e futebol suíço, apresentador esportivo na Rádio Transamérica, comentarista de arbitragem na Antares FM, locutor do Estádio Municipal dos Pássaros e, por muitos anos, foi funcionário do Clube Comercial.

VOCÊ SABIA?

O JIA tem como objetivo proporcionar a socialização, a inclusão social e a prática esportiva entre os participantes e a comunidade em geral. As modalidades a serem disputadas nas categorias feminino e masculino serão: dominó, truco, cacheta, dama, gincana e dança.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

INSCRIÇÕES

As inscrições para o JIA 2023 foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 20/10. O JIA é uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte.

Siga o TNOnline no Google News