Inauguração de escola em Arapongas é marcada por emoção; veja vídeo

Um evento marcante foi realizado na manhã deste sábado, dia 29 de julho, em Arapongas, norte do Paraná. Autoridades e a população em geral se reuniram para festejar a inauguração de uma escola municipal, situada no Jardim Caravelle, que leva o nome do pequeno Enzo Batista Daleffe Pereira. Ele morreu com apenas 1 ano de idade, em 20 de dezembro de 2011, após um acidente doméstico.

Os pais do menino, Leonardo e Fabrícia Daleffe, participaram do evento e conversaram com a imprensa, onde expressaram gratidão por esta homenagem ao filho.

Ao TnOnline, Fabrícia revelou que estar na inauguração foi alegre e saudoso ao mesmo tempo. "Emoção indescritível, mistura de muita saudade e muita alegria. Vamos rezar para que os alunos que passem por aqui se tornem cidadãos de respeito e que possam transformar a sociedade com seu caráter e valor", disse.

Assim como a esposa, Leonardo também foi tomado pela emoção e aproveitou o momento para agradecer o prefeito, vereadores e deputados que trabalharam em conjunto para criar o projeto. "Emoção inexplicável. Um projeto lindo! Eternizaram o nome do nosso menino nesta escola", afirmou.

