II Festival de Artes Cênicas encerra com grandes espetáculos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O II Festival de Artes Cênicas de Arapongas, realizado pela Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), encerrou no último dia 3 de novembro, quinta-feira, com atrações e espetáculos teatrais de alto nível.

continua após publicidade .

Foram dois dias de apresentações, durante o dia 27 de outubro e 3 de novembro, no Cine teatro Mauá. No total, foram realizados oito espetáculos de esquetes que, além de serem uma importante representação cultural, também evidenciaram a qualidade dos artistas beneficiados pela Lei Aldir Blanc em Arapongas.

LEIA MAIS: Arapongas realiza curso de bolos e tortas com parceria do Senac

continua após publicidade .

No encerramento, a diretora de Cultura, Mercedes Pelegrini, ressaltou que o Festival das Artes Cênicas de Arapongas finaliza sua segunda edição com grandes perspectivas para os próximos anos, lembrando a alegria e a importância de se voltar a realizar as atividades culturais em no município.

A servidora finalizou agradecendo a todos os que contribuíram, tanto os atores e atrizes, como o pessoal que trabalhou nos bastidores para o sucesso dos espetáculos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News