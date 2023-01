II Circuito Paranaense do Mobiliário movimenta indústrias de Arapongas

Da Redação

É grande a expectativa para o II Circuito Paranaense do Mobiliário, que será realizado de 30 de janeiro a 03 de fevereiro em Arapongas. Segundo a organização, mais de 500 compradores já confirmaram presença, inclusive 17 que virão de outros países, como Equador, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Eles vão conhecer os lançamentos do ano de 26 empresas moveleiras.

“O clima não poderia ser melhor, pois os lojistas convidados foram indicados pelas próprias empresas, o que deve resultar num ambiente de negócios ainda melhor. A grande aceitação entre os convidados comprova que o Circuito já está se consolidando como um novo formato de evento para o setor”, afirma o presidente Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, após reunião que apresentou às empresas os números que se desenham para o evento, gerando expectativa de bons negócios.

Participarão desta edição as empresas Albatroz Móveis, Caemmun Movelaria, Colibri, Demóbile, DJ Móveis, Dobuê Movelaria, Incorplac Móveis, Ladd, Línea Brasil, Madetec, Matrix, Mempra Design, Möbler, Molufan, Moval, Móveis Estrela, Nicioli, Perfan Móveis, Phoenix Baby, Poliman, Poquema, QMovi, Simbal, SMP Movelaria, Takei Estofados e Vila Rica.

Realização do SIMA com apoio do Sebrae e Hotel Executive, o evento será realizado no Espaço Cedro do Expoara (Rua Guaratinga, 4455 - Parque Industrial II). Os organizadores frisam, porém, que o evento não é aberto ao público.

“Trata-se de um evento direcionado, reunindo exclusivamente compradores e representantes das empresas”, ressalta Cláudia Lens, gerente de Projeto do Circuito.

FORMATO

Cada indústria terá área própria para apresentação de seus móveis no Espaço Cedro do Expoara, onde a logística foi pensada em forma de circuito, oferecendo ao visitante a oportunidade de conhecer todos os expositores. O almoço também será servido no local e haverá ainda um happy hour, momentos igualmente importantes para se fazer negócios e network. Recepção no aeroporto, traslado para Arapongas, hospedagem e alimentação, tudo será por conta do Circuito. A visitação será das 9 às 19 horas.

Sílvio Luiz Pinetti, diretor do SIMA, acredita que o grande interesse despertado para esta edição também está ligado ao fato de o lojista encontrar promoções exclusivas, ver e tocar em primeira mão os lançamentos para 2023 e interagir de forma direta com representantes, gerentes e diretores das fábricas. O polo moveleiro de Arapongas é o maior do Paraná e segundo maior do Brasil, com 270 indústrias que movimentam mais de R$ 2,6 bilhões por ano e geram mais de 10 mil empregos diretos.

Nesta quarta-feira, Aquino e Pinetti estiveram reunidos com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, quando anunciaram a expectativa para o evento. “O Circuito é mais uma demonstração da visão e do espírito arrojado dos nossos empresários moveleiros”, frisou o prefeito, desejando sucesso a todos os envolvidos.

