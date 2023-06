Igreja de Arapongas calcula prejuízos de R$ 25 mil após arrombamento

Uma igreja de Arapongas calcula prejuízos de R$ 25 mil após o tempo ter sido invadido e furtado. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 e o ladrão permaneceu pelo menos quatro horas dentro do prédio.

continua após publicidade

Segundo informações da Polícia Militar, o alvo do ladrão foi a Igreja Presbiteriana Renovada, localizada na Rua Rouxinol. O crime foi percebido na manhã de quinta-feira quando os membros da igreja se depararam com o local todo revirado.

A PM foi acionada de imediato e os solicitantes afirmaram aos policiais que câmeras de segurança flagraram a movimentação do ladrão no período das 2 horas as 6 horas. As imagens serão encaminhadas para Polícia Civil, para investigação do caso.

continua após publicidade

No período, foram furtados vários itens de uso da igreja, como bandejas e jarras de inox, produtos de limpeza e até fiações elétricas. Uma janela e um porta do templo foram arrombados e foram causados danos na sala de controle de som. Levantamento preliminar do furto e danos causados aponta para prejuízos de R$ 25 mil.

Siga o TNOnline no Google News