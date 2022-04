Da Redação

IFPR de Arapongas abre vagas para curso de inglês básico

Nesta quarta-feira (06), por meio da Prefeitura Municipal de Arapongas, o Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Avançado Arapongas, informou que estão abertas as inscrições para o curso de inglês Básico.

O curso é disponibilizado de forma gratuita e terá duração de quatro meses, referente a uma carga horária de 40 horas, e o período de inscrições se estende até o dia 13 de abril, quarta-feira, podendo ser realizadas por meio do link.

Serão formadas duas turmas:

- Turma 01: Período da tarde, com 24 vagas disponíveis. As aulas acontecem todas as terças e sextas-feiras, das 13h30 às 15h.

- Turma 02: Período da noite, com 24 vagas disponíveis. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30.

Os interessados em participar do curso de Inglês Básico do Instituto Federal precisam ter mais de 15 anos e ter cursado, pelo menos, até o 5º ano do Ensino Fundamental.

Para mais informações, acompanhe o site do IFPR, ou entre em contato pelo WhatsApp (43) 99875-1250 e e-mail secretaria.arapongas@ifpr.edu.br.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.