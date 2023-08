IFPR de Arapongas abre inscrições para estágio remunerado; saiba mais

Edital Interno n. 35/2023 que trata do Processo de Seleção para Estagiário

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Arapongas torna público o Edital Interno n. 35/2023 que trata do Processo de Seleção para Estagiário.

Confira as principais informações:

01 vaga para estudantes de Pedagogia ou demais licenciaturas – 20 horas semanais

Atividades a serem desenvolvidas das 18h às 22h.

01 vaga para estudantes de Ciências Contábeis ou Administração – 20 horas semanais

Atividades a serem desenvolvidas das 13h às 17h.

Remuneração:

Valores de R$ 787,98 (20 horas semanais) + vale transporte (R$10,00 por dia de estágio presencial) = R$ 1.007,98

As inscrições devem ser realizadas do dia 02 a 14 de agosto, por meio do Formulário Eletrônico

