Da Redação

IFPR de Arapongas abre inscrições para curso gratuito

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Avançado Arapongas está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnico em Melhoria de Processos. As aulas terão início em janeiro de 2022. Trata-se de um curso inovador, na área de Gestão e Negócios junto com Novas Tecnologias, totalmente pensado para a região de Arapongas.

continua após publicidade .

“ Com ele, o aluno se torna um profissional apto a mapear e modelar processos organizacionais, analisar e entender problemas nas empresas, propor soluções inteligentes, tecnológicas e inovadoras, auxiliar na administração de negócios, empreender, trabalhar com startups e novas tecnologias e muito mais”, enfatiza o diretor do campus, professor Thiago Pereira do Nascimento.

PÚBLICO ALVO: Estudantes que estejam terminando o Ensino Médio (Terceirão), Pessoas que já concluíram o Ensino Médio interessados na formação Técnica Profissional.

continua após publicidade .

DURAÇÃO DO CURSO: 02(dois) anos.

AULAS: Presenciais, de Segunda a Sexta feira, das 19h às 22h, a partir de 01/04/2022.

SEM COBRANÇA DE TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES - Curso gratuito no Instituto Federal do Paraná.

continua após publicidade .

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NA PÁGINA: https://survey.ifpr.edu.br/index.php/216797?lang=pt-BR

PREENCHA TODAS AS TELAS E CLIQUE EM SALVAR NO FINAL!

Seus dados estarão armazenados com a máxima segurança, só a equipe organizadora do IFPR tem acesso

Dúvidas e informações: www.arapongas.ifpr.edu.br