IFPR Arapongas está com inscrições abertas para cursos gratuito

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Avançado Arapongas reforça sobre as inscrições para cursos gratuitos

Dois cursos Formação Inicial e Continuada (FIC) estão com as inscrições abertas até o dia 29 de agosto.

Confira:

TEMÁTICAS EMERGENTES EM EDUCAÇÃO

Carga horária: 70 horas.

Aulas: das 19h às 22h30, toda segunda-feira/ entre 12 de setembro a 12 de dezembro.

Faça já sua inscrição, clicando no formulário: https://forms.gle/WHz9xCESGf3GyLt98

MEIO AMBIENTE E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Carga horária: 90 horas.

Aulas: das 19h às 22h, toda terça e quarta-feira/ entre 13 de setembro a 14 de dezembro.

Faça já sua inscrição, clicando no formulário: https://forms.gle/FLa2y7s9SK4UC2Sy6

Veja mais em: https://arapongas.ifpr.edu.br/

