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EDUCAÇÃO

IFPR Arapongas abre inscrições para Especialização em Docência e Práticas Educativas

Prazo para inscrições segue aberto até a quinta-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 09:45:18 Editado em 15.06.2026, 09:45:13
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IFPR Arapongas abre inscrições para Especialização em Docência e Práticas Educativas
Autor São 40 vagas gratuitas para ingresso no segundo semestre - Foto: IFPR Arapongas

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – campus avançado Arapongas está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da pós-graduação lato sensu em Docência e Práticas Educativas. Ao todo, são 40 vagas gratuitas para ingresso no segundo semestre letivo de 2026. É gratuito, não possuindo mensalidades nem taxas de matrícula e será feito presencialmente na instituição (localizada na Rua Surucuá-açu, 321, Vila Araponguinha)

-leia mais: Caminhão de ponkan tomba, espalha carga na pista e envolve sete veículos no PR

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Segundo o IFPR, o cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico disponibilizado em https://forms.gle/uDDLm8yK7tj1nxZC7. Candidatos que não possuem acesso a computador ou internet poderão utilizar as dependências do campus para realizar a inscrição.

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CRONOGRAMA

Inscrições: 03/06/2026 a 18/06/2026

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Homologação das inscrições: 22/06/2026

Resultado provisório da análise de currículos: 26/06/2026

Resultado final do processo seletivo: 01/07/2026

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Período de matrículas (on-line): 02/07/2026 a 12/07/2026

Início das aulas: 01/08/2026

Mais informações no edital completo.

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(Com informações do site do IFPR).

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ARAPONGAS Docência EDUCAÇÃO Instituto Federal do Paraná Pós-graduação PROCESSO SELETIVO
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