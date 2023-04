IDR organiza reuniões para incentivar produção de frutas em Arapongas

Da Redação

Mudas do IPR Luz da Manhã foram entregues para produtores

Mudas do IPR Luz da Manhã, cultivar de maracujá criado pelo IDR-Paraná, foram entregues para produtores da região de Arapongas, no Norte, que recebem o acompanhamento dos técnicos do instituto.

Líder em produção agroecológica, o Paraná possui o maior número de produtores certificados do Brasil. Das 23.778 certificações do país, 3.829 são do Paraná de acordo com o último levantamento do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Porém, em Arapongas a produção orgânica ainda é modesta. Três agricultores se dedicam à produção livre de insumos químicos. Eles produzem hortaliças, legumes e tubérculos. No entanto, há um mercado em potencial para outros produtos como as frutas.

Para incentivar mais produtores a adotarem o sistema orgânico, o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) organizou uma reunião técnica sobre o cultivo do maracujá orgânico na região. De acordo com o técnico Felipe Spagnuolo, do IDR-Paraná de Arapongas, a fruticultura orgânica oferece algumas vantagens, como a diversificação da produção, gerando mais uma fonte de renda para o agricultor. “Outro fator importante é que a fruticultura é uma atividade que não demanda tanta mão de obra como a horticultura. Tem ainda a questão do valor agregado que é maior para a produção de frutas orgânicas. Além do interesse pelos mercados institucionais em oferecer frutas orgânicas na merenda escolar”, salienta Spagnulo.

A reunião técnica faz parte do projeto Treino-Visita em Maracujá Orgânico e aconteceu no Sítio Santa Inês, do casal Luiz Ribeiro e Tereza Marynowski. Reuniu 24 pessoas, entre produtores e técnicos.

No encontro os participantes conheceram um pouco mais a respeito do manejo nutricional, fitossanitário e tratos culturais da cultura do maracujá. Os técnicos ainda abordaram temas relevantes para a próxima safra, como a polinização, o manejo da virose e a produção de mudas sadias.

A propriedade recebeu 40 mudas de maracujá orgânico geneticamente modificado pelo IDR-Paraná, para que os técnicos do Instituto pudessem fazer a capacitação dos produtores. O casal começou a colher o maracujá orgânico IPR Luz da Manhã há um mês e está comercializando a fruta em feiras livres da região. O resultado do manejo agroecológico e a qualidade dos frutos da variedade têm surpreendido. A expectativa é que cada uma das plantas produza 20kg de maracujá. Toda a produção é vendida para programas institucionais, feiras, alguns mercados e para consumidores da região.

O treino-visita funciona como uma iniciação dos agricultores na produção orgânica. Cada uma das etapas do cultivo é implantada em uma propriedade e é replicada na sequência pelos demais produtores que são acompanhados pelos extensionistas individualmente. Durante o ano, grupos de produtores participam de encontros com técnicos para discutir algum aspecto da produção orgânica. As reuniões são mensais e os extensionistas também realizam visitas, semanalmente, nas propriedades dos participantes.

VENDA GARANTIDA - O IDR-Paraná também incentiva o consumo e a comercialização do produto orgânico através do Projeto Cestas Solidárias. Desenvolvido pelo IDR-Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, o projeto cria grupos de consumidores que recebem, semanalmente, cestas com produtos orgânicos diretamente dos produtores. Além de qualidade, as hortaliças, legumes e frutas das cestas solidárias, muitas vezes, têm preços menores do que os valores de mercado.

Ivo Melão, da Estação de Pesquisa em Agroecologia - CPRA do IDR-Paraná, é o coordenador do projeto e junto com o quadro técnico de bolsistas faz a mediação entre os produtores e consumidores que participam da iniciativa. Ele conta que o projeto Cestas Solidárias surgiu em 2009, seguindo um modelo inspirado nas AMAPs (Associação para a Manutenção de uma Agricultura Familiar) criadas na França.

Com o intuito de aproximar consumidores e produtores são realizadas pelo menos duas reuniões entre eles. Esses encontros são intermediados pelos técnicos do IDR-Paraná e servem para promover a conscientização do consumo responsável e saudável e também fazer o acerto sobre o número de itens da cesta, dia e horário de entrega, o local e o preço. Ivo informou que o valor médio da cesta atualmente tem ficado em torno de R$ 150,00 e cada consumidor recebe duas sacolas, confeccionadas em material reciclado, que servem para atender a dinâmica de troca (leva e traz). O pagamento é feito de forma antecipada, mensalmente, diretamente ao produtor.

O agricultor ou consumidor interessado em participar do projeto deve entrar em contato com a Estação de Pesquisa em Agroecologia do IDR-Paraná pelo telefone (41) 3544-8110, ou pelo e-mail cestassolidariascpra@gmail.com. Para os consumidores é possível a entrada em grupos já existentes ou a formação de novos grupos com pelo menos 15 participantes.

