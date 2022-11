Idosos participam de curso de cuidados com alimentação e saúde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O curso se encerra nesta terça-feira (29), às 14h, com certificação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e em parceira com o Senac, realizou o curso de cuidados com alimentação e saúde dos idosos, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, do Jardim Petrópolis.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Prefeitura de Arapongas inaugura nova instalação da UBS do Petrópolis

Ao longo das aulas, além dos preparos culinários, os participantes desenvolveram também atividades de autocuidado. “Tivemos uma boa participação. Foram 18 alunos neste curso, e em boa parte, dos idosos atendidos no próprio CCI. Na última semana, elas cozinharam um risoto, salada e banana com canela. É uma boa interação e as alunas adoraram”, disse a diretora da Semas, Leoni Milani.

continua após publicidade .

O curso se encerra nesta terça-feira (29), às 14h, com certificação.





BAILE DOS IDOSOS

Nesta quarta-feira, 30, a Semas vai realizar o último Baile da Terceira Idade de 2022, na Estação Cultural Milene. Será das 13h30 às 16h. O evento de encerramento terá uma confraternização e muita dança.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal deArapongas.

Siga o TNOnline no Google News