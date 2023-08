Idoso tem parada cardíaca revertida por Samu em bar de Arapongas

Socorristas do Samu se deslocaram até o local e conseguiram reverter quadro do idoso

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, no norte do Paraná, conseguiu reverter uma parada cardíaca em um idoso de 61 anos na tarde deste domingo (6). O fato aconteceu dentro de um bar da cidade.

De acordo com informações dos socorristas, o senhor que completou 61 anos neste sábado, foi até o bar, localizado na rua Tovaçu, na Vila Sampaio, e se sentou. Instantes depois ele começou a passar mal e sofreu a parada cardíaca. Por conta disso, pessoas que estavam no local chamaram o Samu.

Ao chegar no local, os socorristas começaram a realizar as manobras de reanimação e conseguiram reverter o quadro do idoso. Após isso, o homem foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), já estabilizado, porém entubado, para receber os cuidados médicos.

