Da Redação

Idoso sofre acidente de trabalho e morre em Arapongas

Um idoso, de 67 anos, morreu no início da noite deste domingo (5), em Arapongas, após sofrer um acidente de trabalho em uma vidraçaria. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Rouxinol com a Canindé, na Vila Aparecida.

continua após publicidade .

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir para o local, mas ele já se encontrava sem vida. Conforme os socorristas, placas de vidro que estavam encostadas na parede da garagem do estabelecimento caíram sobre o homem, que foi jogado contra um carro e esmagado.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar também foram acionadas. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) chegou para o recolhimento do corpo.