Idoso morre após ser atropelado por moto em Arapongas

O acidente aconteceu no final da noite de sexta

Um idoso, de 72 anos, morreu após ser atropelado por uma moto em Arapongas, norte do Paraná. A colisão aconteceu na Rua Rouxinol, na Vila Aparecida, no final da noite de sexta-feira (28). Três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local. Nesta semana, outras duas pessoas do município também morreram após acidentes.

Conforme o Samu, as equipes tentaram salvar o idoso, realizaram todos os procedimentos possíveis no local, porém, os ferimentos eram graves e o homem não resistiu. O motociclista também se machucou, pois sofreu uma queda. Ele foi socorrido e levado para o Honpar.

O idoso ainda não foi identificado oficialmente. Ele seria uma pessoa conhecida no bairro e era proprietário de um bar. A Polícia Militar (PM) prestou apoio na ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo da vítima. As causas do acidente serão apuradas. Na madrugada de sexta, um diretor de Arapongas morreu após colidir contra uma árvore, no Contorno Norte de Apucarana.

Uma mulher, de 31 anos, passageira de um carro, morreu após batida contra um micro-ônibus escolar. O acidente aconteceu na quinta-feira (27).

