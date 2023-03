Idoso morre após ser atropelado pelo próprio carro em Arapongas

Da Redação

Um idoso, de 86 anos, faleceu nesta quinta-feira (09) após ter sido atropelado pelo seu próprio carro em Arapongas, no Norte do Paraná. O homem estava internado no Hospital da Providência, de Apucarana, desde o acidente.

De acordo com informações, Roberto Fernandes teria parado o próprio carro em uma via para fazer suas necessidades fisiológicas. Nesse momento, no entanto, a vítima teria sido atingida pelo veículo que desceu a rua sozinho e o atropelou. O idoso bateu com a cabeça.

Fernandes estava internado no Hospital da Providência desde então, mas não resistiu ao ferimentos e acabou falecendo. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames.

A vítima já foi velada e o sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), às 09 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas. Amigos e familiares lamentam a morte de Roberto.





Com informações Blog do Berimbau.

