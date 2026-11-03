Idoso é atropelado por carreta ao tentar atravessar avenida em Arapongas

Vítima de 84 anos tentou passar entre dois veículos pesados e foi levada ao hospital com suspeita de fraturas

Um homem de 84 anos ficou ferido após ser atropelado por uma carreta na Avenida Maracanã, próximo à rotatória da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Arapongas (PR). O acidente aconteceu nesta terça-feira (03) quando o pedestre tentava atravessar a via em meio ao trânsito.

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Segundo as informações do local, o fluxo de veículos fez com que duas carretas parassem em sequência. O idoso tentou passar a pé no espaço entre os dois veículos de carga, momento em que acabou sendo atingido.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. O homem apresentou suspeita de fratura na perna e também na região da bacia, sendo estabilizado e encaminhado para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar) 2.

Para garantir a segurança durante o resgate, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal realizaram o controle do trânsito, que registrou lentidão na área devido à interdição parcial da via.

