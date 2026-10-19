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ARAPONGAS

Idoso é agredido e extorquido por conhecido que acolheu em casa

Suspeito exigia dinheiro da vítima e fugiu levando as chaves do imóvel no bairro Caravelle, em Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idoso é agredido e extorquido por conhecido que acolheu em casa
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um morador idoso do bairro Caravelle, em Arapongas (PR), foi vítima de agressões e extorsão dentro da própria residência na noite do último domingo (18). A violência foi cometida por um conhecido que o próprio morador havia abrigado para morar em sua casa.

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De acordo com o registro da polícia, o suspeito se aproveitava da idade avançada e da generosidade da vítima para exigir quantias em dinheiro de maneira insistente. Ao ter o pedido negado, o indivíduo partiu para a violência física contra o idoso. Os relatos apontam que as agressões já haviam acontecido em outras ocasiões pelo mesmo motivo.

Após o ataque deste domingo, o agressor fugiu do local levando as chaves da casa. O morador ficou com diversos machucados e arranhões pelo corpo em decorrência das pancadas.

A Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência no local. Os agentes orientaram os familiares que estavam presentes a levarem a vítima para buscar atendimento médico. O idoso também foi instruído sobre os passos legais para solicitar uma medida protetiva e manter o agressor afastado de forma judicial. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será acompanhado pelas autoridades competentes.

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