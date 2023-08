Idosas atendidas em CCI’s confeccionam gorros e cachecóis para doações

Um ato simples, mas de muita solidariedade. Assim foi definida a iniciativa de idosas atendidas por meio dos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) de Arapongas.

O grupo confeccionou mais de 200 peças de gorros e cachecóis que foram destinados ao Abrigo Institucional Neiva Elizete Ferreira Martins Andrade, do Jardim Caravelle, local de serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Os itens também foram doados ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), no setor da oncologia.

Foto por Da Redação

As entregas foram acompanhadas pela secretária da Assistência Social (Semas), Terezinha Canassa, equipes técnicas da Semas e pelos responsáveis dos CCI’s. “Lindo ver a dedicação das nossas idosas. Uma iniciativa que marca a história dos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, levando amor e cuidado para os que mais precisam”, disse Terezinha.

Foto por Da Redação

VOCÊ SABIA?:

Com foco na melhor qualidade de vida, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) tem fortalecido as atividades voltadas para o grupo da “Melhor Idade”. Com equipes especializadas, o município presta serviços socioassistenciais de cuidado e atenção, interação e entretenimento para os idosos atendidos por meio dos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s). Neste sentido, a Prefeitura tem executado a construção de dois novos CCI’s: do Jardim Brasil – com investimento de R$ 528.000,00 - e do San Raphael II - investimento de R$ 528.684,47.

