Idosa é atropelada no centro de Arapongas

Da Redação

Uma mulher foi atropelada no início da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Eurilemos com a rua Uirapuru, na área central de Arapongas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para atender a idosa que foi encaminhada consciente e com escoriações para o hospital.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta do 12h e o condutor da motocicleta permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

A Polícia Militar (PM) esteve no local, realizou os procedimentos e já liberou a rua.