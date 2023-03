Idosa de Arapongas morre após passar mal em casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A idosa passou mal em casa nesta quarta (29)

Uma mulher, de 79 anos, morreu na manhã nesta quarta-feira (29), após passar mal em sua casa localizada no Jardim Primavera, em Arapongas, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela filha da idosa que disse que não estava conseguindo contatar a equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

continua após publicidade .

Após ser acionada, a PM se deslocou até o endereço citado e foi informada que a idosa, que se encontrava acamada há algum tempo, não estava respondendo aos chamados da filha e que sua respiração estava bastante fraca.

-LEIA MAIS: Luto: morre garoto de Apucarana que lutava contra leucemia

continua após publicidade .

A PM acionou os profissionais do Samu, que foram até o local. O médico de plantão constatou o óbito por causas naturais. Diante dos fatos, a família foi orientada sobre as providências a serem tomadas.

Siga o TNOnline no Google News