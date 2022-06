Idosa de 84 anos é atropelada na faixa de pedestres em Arapongas

Da Redação

Acidente aconteceu após caminhonete acessar rodovia pela rua Bonito do Campo

Uma idosa de 84 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada na Avenida Maracanã, em Arapongas. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), que atendeu a situação visto que a avenida é trecho urbano da BR-369, a pedestre foi atingida por uma caminhonete Chevrolet S10.

Segundo a corporação, a idosa cruzava a pista na faixa de pedestres quando foi atingida. O acidente aconteceu na altura do KM-186. A caminhonete acessou a avenida pela Rua Bonito do Campo no sentido Apucarana e atropelou a idosa que cruzava a via.

Socorristas do SAMU se deslocaram até o local do acidente e socorreram a idosa. Segundo a PRF, ela foi caminhada em estado grave ao Hospital Norte Paranaense )Honpar).

A Polícia Civil compareceu ao local para procedimentos cabíveis.