Identificado rapaz assassinado na tarde deste sábado (17) em Arapongas

Felipe Ruivo, como era conhecido, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (17), em Arapongas

O rapaz que foi morto na tarde deste sábado (17), em Arapongas, foi identificado por amigos e familiares, nas redes sociais. A identificação de Felipe Luciano da Cunha, conhecido como Ruivo, 23 anos, também foi confirmada pelo Instituto Médico Legal, em Apucarana. O instituto confirmou a identidade da vítima e aguardava a presença de familiares, no início da noite.

Felipe Ruivo estava na rua Suiriri do Sul, no Conjunto San Rafael. Segundo informações que a polícia obteve com moradores, uma motocicleta, comdois homens, teria passado pela rua e o homem da garupa teria feito osdisparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas pode constatar a morte. O rapaz morreu no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram até o local da ocorrência e isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar o caso, mas até o início da noite deste sábado (17) ainda não havia mais informações sobre o autor ou mesmo sobre a motivação do crime.

Nas redes sociais, dezenas de amigos já se manifestaram durante a tarde, demonstrando pesar pela morte de Ruivo. Informações sobre velório e sepultamento do rapaz serão passadas somente após a liberação do corpo aos familiares, no IML de Apucarana.

