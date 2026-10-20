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PR-218

Identificado o motorista que morreu em acidente entre Arapongas e Sabáudia

Deivid Enderson Coelho, de 44 anos, não resistiu ao impacto da batida. A passageira do automóvel foi resgatada das ferragens pelo Samu e Bombeiros

Escrito por Da Redação
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Identificado o motorista que morreu em acidente entre Arapongas e Sabáudia
Autor Deivid Enderson Coelho tinha 44 anos - Foto: Reprodução Redes Sociais e André Garcia/Arapongas FM

Foi identificado como Deivid Enderson Coelho, de 44 anos, o motorista que morreu em um acidente na tarde desta terça-feira (20) na PR-218, no trecho entre Arapongas e Sabáudia. O morador de Sabáudia conduzia um Ford Ka que colidiu frontalmente contra uma carreta bitrem. A esposa da vítima, que estava no banco do passageiro, sobreviveu à batida, mas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, que cortou partes da estrutura do automóvel para realizar o resgate.

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A passageira foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mobilizou inclusive um helicóptero para agilizar o socorro. De acordo com os bombeiros, a mulher apresentava ferimentos moderados, com suspeita de fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico leve.

Ainda não há informações sobre os locais e os horários de velório e sepultamento de Deivid.

Colisão

O carro do casal seguia no sentido de Sabáudia para Arapongas quando invadiu a contramão e atingiu o bitrem, que trafegava na direção oposta. Com a violência do impacto, a carreta saiu da pista e foi parar em uma área de plantação às margens da rodovia. O caminhoneiro não se feriu e recusou atendimento médico.

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Aos socorristas, a esposa de Deivid relatou que o marido teria passado mal ao volante instantes antes de perder o controle da direção e invadir a pista contrária. A suspeita de mal súbito antecedendo a batida, no entanto, ainda é tratada como informação preliminar e as causas exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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