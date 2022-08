Identificado motociclista que morreu após acidente em Arapongas

Da Redação

Uma equipe do SAMU chegou a realizar o atendimento da vítima, mas ela não resistiu

O motociclista, de 37 anos, que morreu na manhã desta quinta-feira (18) em Arapongas já foi identificado. Givanildo Osmar Lima estava a caminho do trabalho quando aconteceu o acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a realizar o atendimento do homem, mas ele não resistiu.

Segundo informações dos socorristas que estiveram no local, o acidente aconteceu na via marginal da Avenida Maracanã, trecho urbano da BR 369, em frente a empresa Moval. O motociclista estava a caminho do trabalho, quando colidiu com um carro, conduzido por um idoso que estava acompanhado da esposa.

O homem ficou em estado grave, com um trauma de crânio. Uma ambulância avançada do SAMU foi acionada para realizar o socorro. Durante o atendimento, a vítima evoluiu para uma parada cardíaca, e após uma hora de reanimação, foi a óbito. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado.

Chovia no momento da batida. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades. Givanildo deixa mulher, filho, irmãos e muitos amigos.

