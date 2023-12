Identificado motociclista morto em grave acidente em Arapongas

Foi identificado como Alan Taborda da Silva dos Santos, de 20 anos, o jovem que morreu após colidir com a motocicleta que pilotava durante o início da madrugada deste domingo (3) em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 00h00 no cruzamento da rua Tucanos com a rua Papagaio, no centro da cidade.

continua após publicidade

Conforme informações repassadas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), o jovem perdeu o controle da moto sozinho após passar em alta velocidade sobre o quebra-molas. Em seguida, colidiu com um muro de uma residência e, posteriormente, com uma lixeira.

LEIA MAIS: Colégio lamenta morte de adolescente de 16 anos em Apucarana



continua após publicidade

Devido à violência da colisão, parte do portão da casa chegou a ser arrancada. A lixeira também foi arremessada do outro lado da rua após o impacto. Os socorristas do Samu foram acionados, mas quando chegaram ao local, o jovem já estava em óbito.

O velório do rapaz ocorre no Prever a partir das 18h30 deste domingo. O sepultamento está marcado para segunda-feira (4), às 14 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News