Identificado homem morto com golpe de faca em Arapongas

Foi identificado como Everton Henrique, de 31 anos, o rapaz morto com golpe de faca na madrugada deste domingo (10), na Rua Cordiqueira, na Vila Aparecida, em Arapongas. Conforme a Polícia Militar (PM), o principal suspeito de cometer o crime é o padrasto da vítima, que foi preso. Everton foi morto após uma discussão familiar no dia do seu aniversário.

O rapaz deixa dois filhos, de 3 e 4 anos. Everton será sepultado na manhã desta segunda-feira (11), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Acácias.

A morte do jovem gerou grande comoção em Arapongas e várias pessoas lamentaram a morte dele nas redes sociais.

“Fala que é mentira, vai Nossa, você tinha tantos planos, tantos sonhos interrompidos pela morte, Parece ser mentira Meu coração está de luto Vai em paz Everton“, escreveu uma amiga nas redes sociais.

“Não acredito, um jovem tão alegre, cheio de sonhos, vai fazer muita falta”, publicou outro amigo.

O crime

Os policiais foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, eles encontraram o homem caído no chão. Socorristas já haviam constatado o óbito.

Segundo os PMs, o padrasto do homem estava ao lado do corpo quando eles chegaram no local. Ele relatou que chegou do forró com a sua esposa e encontrou o enteado nervoso porque o filho dele de 4 anos tinha derrubado uma televisão no chão. Por conta disso, o enteado teria começado a falar que “nada na sua vida dava certo”.

Ainda segundo o padrasto, o homem teria pegado uma faca e ameaçado se matar. Por isso, ele falou que foi para cima do homem para tentar evitar que ele se ferisse, e ambos entraram em luta corporal. Após a briga, a vítima teria saído da casa com um ferimento, deixando rastro de sangue pela casa, quando acabou caindo na calçada.

Conforme os policiais, a mãe da vítima confirmou a versão do seu marido, e afirmou que constantemente o filho falava em suicídio. Os agentes afirmaram ainda que no local estavam os dois filhos, de 3 anos, do homem que morreu.

Tanto o padrasto, como sua companheira, foram encaminhados para a delegacia da cidade.

A polícia Civil investiga o caso.

