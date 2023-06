Identificado ciclista que morreu atropelado na BR-369 em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foi identificado o ciclista que morreu atropelado na manhã desta terça-feira (6), na BR-369 próximo à praça de pedágio desativada em Arapongas. A vítima é Donizete Fernandes Cordiez, de 46 anos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista que seguia para Apucarana atropela e mata ciclista na BR-369

Donizete era morador de Rolândia e seguia para Arapongas, onde trabalhava quando foi atropelado. O ciclista trabalhava em um frigorífico. Colegas de trabalho estranharam o atraso do trabalhador que sempre foi pontual, e ao saberem do acidente, foram até o local para confirmar se a vítima poderia ser o colega. Ao apresentar um documento do trabalhador, a identidade foi confirmada pelas autoridades.

continua após publicidade

O carro, com placas de Londrina, seguia para Apucarana, pois o motorista trabalha na cidade. Ele contou que foi tudo muito rápido, que o ciclista teria atravessado a pista. O condutor tentou desviar, mas atingiu o ciclista.

Nas redes sociais vários amigos lamentaram a morte do ciclista.

“Que notícia triste… Uma boa alma, um coração enorme… Que Deus te receba de braços abertos… Vai em paz”, disse Wagner Viana de Jesus.

continua após publicidade

“Mentira amigo que vc nos deixou descansa em paz “, disse Ruthy Pinheiro Batista.

"Naoooo.. Não acredito Doni Fernandes, meu amigooo… estou sem chão, pq vc nos deixou.....", disse Tony Sousa.

"Doni eu não acredito que vc se foi , porque Deus uma pessoa maravilhosa um amigo porque vou te amar até a enternidade!", disse Josialda Oliveira.

"Doni Fernandes descança em paz nos braços de Deus.vc ficara na minha memória sempre..pois nas suas férias vc vinha todo dia aqui em casa jamais da pra esquecer.voltou a trabalhar quinta-feira… e hj descançou eternamente, disse Aparecida Gregorio.

Siga o TNOnline no Google News