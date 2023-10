Identificadas vítimas de acidente na PR-218 em Arapongas

Foram confirmadas as identificações das duas vítimas fatais do grave acidente registrado na tarde de terça-feira (24) na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia, no norte do Paraná. Severino Alves da Costa, de 71 anos, e Luiz Antônio Duran, de 62 anos, estavam no veículo Chevrolet Spin da Secretaria Municipal de Saúde de Terra Rica, município do Noroeste do Paraná, e não resistiram aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas na colisão frontal.

-LEIA MAIS: Morre segunda vítima de acidente na PR-218 em Arapongas

Severino Alves da Costa morreu ainda no local. Ele era um paciente do sistema municipal de saúde e voltava de uma consulta médica em Arapongas. Já Luiz Antônio Duran era o motorista do veículo e foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), mas não resistiu. Uma terceira pessoa, que também era uma paciente, estava no veículo da Secretaria Municipal de Saúde. É uma mulher de 59 anos, que segue internada em estado grave no Honpar.

O Chevrolet Spin bateu de frente contra um Volvo XC60, com placas de Sorocaba-SP, que era ocupado por dois homens. O motorista, de 28 anos, foi socorrido pelo Serviço Móvel e Atendimento de Urgência (Samu) e o passageiro, de 23, foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Eles sofreram ferimentos considerados leves e moderados, informaram os socorristas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu na altura do km 233 da rodovia. O veículo de Sorocaba teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.

O corpo de Severino Alves da Costa será velado no memorial Bom Jesus a partir das 10 horas e o sepultamento ocorre às 16h30 horas no cemitério municipal de Terra Rica. As informações sobre o velório e enterro de Luiz Antônio Duran ainda não foram divulgadas.

