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Identificada empresária de Jardim Alegre morta em acidente na PR-444 em Arapongas

Odese Lurdes Correia de Oliveira estava em um Corolla que foi atingido por um Gol. O marido dela, "Moacir do Posto", foi hospitalizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 19:16:13 Editado em 03.06.2026, 23:11:58
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Identificada empresária de Jardim Alegre morta em acidente na PR-444 em Arapongas
Autor Além do casal, a batida deixou uma terceira pessoa ferida - Foto: André Garcia/Arapongas FM

Foi identificada como Odese Lurdes Correia de Oliveira, de 76 anos, a vítima fatal do acidente registrado na tarde desta quarta-feira (3) na rodovia PR-444, em Arapongas (PR). A idosa estava em um Toyota Corolla, com placas de Jardim Alegre, que se envolveu em uma colisão com um VW Gol no quilômetro 4 da via, nas proximidades da empresa Pennacchi. O marido dela, Moacir de Oliveira, 87 anos, conhecido como "Moacir do Posto", também estava no veículo e sofreu ferimentos graves, sendo encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar. O casal é proprietário do Auto Posto Brasília, em Jardim Alegre, e a notícia da morte gerou forte comoção no município e em cidades vizinhas.

LEIA MAIS: Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja

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Além do casal, a batida deixou uma terceira pessoa ferida. O condutor do VW Gol, um jovem, foi socorrido pelas equipes de resgate e também levado ao hospital. As identidades das vítimas do Corolla foram confirmadas pela Polícia Rodoviária. O corpo de Odese permaneceu no interior do automóvel até a conclusão dos trabalhos periciais no local, sendo posteriormente recolhido pela equipe da Polícia Científica.

As circunstâncias exatas da colisão seguem sob investigação da Polícia Científica, que realizou os levantamentos no trecho. Imagens de um vídeo que circula nas redes sociais registraram a dinâmica do acidente, mostrando o momento em que o Corolla tenta realizar uma conversão na rodovia e acaba sendo violentamente atingido pelo Gol que trafegava pela pista.

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acidente de transito Arapongas PR colisão entre veículos investigação policial rodovia PR-444 vitima fatal
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