Identificada a motociclista que morreu em acidente na BR-369, em Arapongas

Foi identificada como Marinalva Aparecida da Conceição Rodrigues, de 52 anos, a motociclista que morreu na tarde desta quarta-feira (21) após a Honda Biz que conduzia ser atingida por um Volkswagen Santana na Avenida Maracanã. O trecho atende ao prolongamento da BR-369, em Arapongas (PR). Marinalva era ministra na Paróquia São Francisco de Assis, com atuação destacada na Comunidade São Rafael. A vítima fatal não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

LEIA MAIS: Secretaria afasta direção de colégio cívico-militar no PR após descoberta de câmera em banheiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com relatos de testemunhas, o condutor do Santana teria invadido a pista contrária antes de colidir frontalmente contra a motocicleta. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para prestar socorro. Os bombeiros auxiliaram na retirada do motorista do automóvel, que foi localizado consciente no banco do passageiro após ter se deslocado por conta própria. O condutor estava com suspeita de traumatismo cranioencefálico leve e uma contusão na perna direita e foi encaminhado para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no trecho para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo da condutora. As causas exatas do impacto seguem sob apuração das autoridades competentes.

Em razão da tragédia, a Paróquia São Francisco de Assis emitiu uma nota oficial lamentando a perda da integrante da comunidade católica. Confira o texto divulgado pela instituição na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de nossa querida ministra Marinalva Rodrigues, que exercia seu ministério com dedicação na Paróquia São Francisco de Assis, especialmente na Comunidade São Rafael. Seu falecimento foi causado por um trágico acidente fatal agora em frente a Aramóveis. Neste momento de dor e despedida, unimo-nos em oração, confiando nossa irmã à infinita misericórdia de Deus. Que o Senhor a acolha em Seu Reino e conceda conforto, força e esperança a todos os seus familiares e amigos. A toda a família, expressamos nossas mais sinceras condolências e nossa solidariedade. Que Nossa Senhora console os corações enlutados e que a fé na Ressurreição seja sustento neste momento tão difícil. Unidos em oração, elevemos a Deus nossas preces pelo descanso eterno de Marinalva e pelo consolo de todos os que sofrem com sua partida. As informações sobre o velório e as demais homenagens serão divulgadas em breve.".