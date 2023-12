Ícone da cultura, Nitis Jacon morre em Arapongas aos 88 anos

A cultura paranaense e brasileira está de luto. Morreu em Arapongas, na tarde desta terça-feira (19), a criadora do Festival Internacional de Londrina (FILO), Nitis Jacon de Araújo Moreira. Ela tinha 88 anos e vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos.

continua após publicidade

Médica, professora, atriz e diretora teatral, ela também foi ex-vice-reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e construiu uma grande trajetória em defesa da arte.

Nitis Jacon nasceu em 1935 na cidade de Lençóis Paulista, em São Paulo. Dividiu sua vida entre Arapongas e Londrina, onde marcou época, trazendo à cidade nomes e companhias expressivas de teatro. Ela iniciou sua carreira com o grupo de teatro Gruta, de Arapongas, e depois chegou a Londrina, onde criou o FILO.

continua após publicidade

Foi ainda casada com o ex-prefeito de Arapongas, Abelardo de Araújo Moreira. A morte gerou grande comoção nas duas cidades.

"Foi com profundo pesar que recebi na noite desta terça-feira a notícia sobre o falecimento da Dra. Nitis Jacon de Araújo Moreira. Esposa do Dr. Abelardo, nosso ex-prefeito, Nitis levou o nome de Arapongas e do Paraná para todo o Brasil e o exterior através do teatro, que ela amava e dirigia tão bem. Estava enferma há anos, mas sua partida nos enluta a todos. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores", postou o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSD), nas redes sociais.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), decretou luto oficial de três dias na cidade.

O velório de Nitis Jacon começa às 10 horas desta quarta-feira (20) no Cemitério das Acácias, em Arapongas.



Siga o TNOnline no Google News