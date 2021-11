Da Redação

Hospital Veterinário Susi lança "Plano de Saúde Pet"

O Hospital Veterinário Susi, de Arapongas, está lançando uma novidade para quem não abre mão da saúde e bem-estar do seu bichinho de estimação: é o Clube de Vantagens Susi, um plano de saúde completo para o seu pet.

continua após publicidade .

De acordo com a veterinária Drª Ana Luise Spinardi, o plano de saúde foi criado com o objetivo de oferecer oportunidade para que todos que tenham bichos de estimação possam ter acesso a consultas e tratamentos que garantam o bem-estar do animal.

"Muitas vezes o dono do animal que chega aqui dizendo que foi 'pego de surpresa' financeiramente com o problema do bichinho e tem dificuldades para custear o tratamento. Com o clube de vantagens, o acesso aos cuidados básicos com o animal fica bem mais acessível", explicou a veterinária.

continua após publicidade .

Entenda como funciona o plano e quais as vantagens que ele oferece assistindo a entrevista completa:

Hospital Veterinário Susi lança "Plano de Saúde Pet" - Vídeo por: Reprodução