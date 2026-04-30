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Hospital Nossa Senhora de Fátima inicia atendimento pelo SUS em Arapongas

Contratos firmados com Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para execução dos serviços foram finalizados

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 15:59:33 Editado em 30.04.2026, 15:59:25
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Hospital Nossa Senhora de Fátima inicia atendimento pelo SUS em Arapongas
Autor Hospital Nossa Senhora de Fátima em Arapongas - Foto: Divulgação

Inaugurado há pouco mais de dois meses, o Hospital Nossa Senhora de Fátima em Arapongas iniciou, na quarta-feira (29), os atendimentos junto ao Serviço Único de Saúde (SUS). Os contratos firmados com Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para execução dos serviços foram finalizados, possibilitando o acesso ao serviço gratuito da saúde. Com isso, a unidade passa funcionar 24h, com plantão já na próxima segunda-feira (04).

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A entidade filantrópica de médio porte, com perfil assistencial e voltada à baixa e média complexidade, que por quase 70 anos abrigou o Hospital Santa Rita, conta com 51 leitos, centro cirúrgico com cinco salas destinadas a cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, além de consultórios para atendimentos ambulatórios, espaço para atendimentos de especialidades médicas compatíveis com perfil assistencial da instituição.

“Estamos avançando de forma concreta na melhoria do atendimento à nossa população. Nessa nova fase da unidade, vamos auxiliar nos encaminhamentos com os especialistas, começando com médico vascular”, afirma o secretário municipal da Saúde de Arapongas, Carlos Eduardo Arruda.

No primeiro momento, foram realizados 40 encaminhamentos e efetivados 38 atendimentos. Desses pacientes, 22 já passam por procedimentos cirúrgicos, onde todos já saíram com o Doppler feito já na consulta. “Isso demonstra nosso compromisso em reduzir filas, agilizar diagnósticos e garantir que as pessoas tenham acesso ao tratamento no tempo certo”, disse o secretário.

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O diretor-técnico do hospital, Ricardo Kuromoto, destacou que alguns processos administrativos ainda estão em fase de conclusão e a unidade hospitalar já apresenta avanços significativos com todas as licenças vigentes, garantindo segurança e regularidade no funcionamento. “Além do credenciamento junto ao CISVIR, estamos na etapa final com a formalização dos contratos junto à Unimed, prevista para os próximos dias. A oficialização do contrato com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, integra a unidade à rede de urgência e emergência do município e fortalece o suporte à rede pública, enquanto a ampliação dos serviços já se evidencia com a realização do primeiro mutirão de atendimentos ambulatoriais em cirurgia vascular, no qual, além das consultas, foram realizados procedimentos que agilizam a preparação de pacientes para cirurgias previstas ainda para maio”, informou.

A diretora-administrativa do hospital, Andrea Florêncio Kuromoto, ressaltou a emoção do momento. “Avaliamos este momento com otimismo e responsabilidade após superar os desafios iniciais. Mantivemos nosso compromisso com a humanização e avançamos com seriedade e transparência. Com a nova fase consolidada, os munícipes passam a contar com um atendimento mais qualificado. Reforçamos que a qualidade da saúde pública depende da integração entre município, Estado e União”, finalizou

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