Hospital Nossa Senhora de Fátima inicia atendimento pelo SUS em Arapongas
Contratos firmados com Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para execução dos serviços foram finalizados
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Inaugurado há pouco mais de dois meses, o Hospital Nossa Senhora de Fátima em Arapongas iniciou, na quarta-feira (29), os atendimentos junto ao Serviço Único de Saúde (SUS). Os contratos firmados com Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para execução dos serviços foram finalizados, possibilitando o acesso ao serviço gratuito da saúde. Com isso, a unidade passa funcionar 24h, com plantão já na próxima segunda-feira (04).
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A entidade filantrópica de médio porte, com perfil assistencial e voltada à baixa e média complexidade, que por quase 70 anos abrigou o Hospital Santa Rita, conta com 51 leitos, centro cirúrgico com cinco salas destinadas a cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, além de consultórios para atendimentos ambulatórios, espaço para atendimentos de especialidades médicas compatíveis com perfil assistencial da instituição.
“Estamos avançando de forma concreta na melhoria do atendimento à nossa população. Nessa nova fase da unidade, vamos auxiliar nos encaminhamentos com os especialistas, começando com médico vascular”, afirma o secretário municipal da Saúde de Arapongas, Carlos Eduardo Arruda.
No primeiro momento, foram realizados 40 encaminhamentos e efetivados 38 atendimentos. Desses pacientes, 22 já passam por procedimentos cirúrgicos, onde todos já saíram com o Doppler feito já na consulta. “Isso demonstra nosso compromisso em reduzir filas, agilizar diagnósticos e garantir que as pessoas tenham acesso ao tratamento no tempo certo”, disse o secretário.
O diretor-técnico do hospital, Ricardo Kuromoto, destacou que alguns processos administrativos ainda estão em fase de conclusão e a unidade hospitalar já apresenta avanços significativos com todas as licenças vigentes, garantindo segurança e regularidade no funcionamento. “Além do credenciamento junto ao CISVIR, estamos na etapa final com a formalização dos contratos junto à Unimed, prevista para os próximos dias. A oficialização do contrato com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, integra a unidade à rede de urgência e emergência do município e fortalece o suporte à rede pública, enquanto a ampliação dos serviços já se evidencia com a realização do primeiro mutirão de atendimentos ambulatoriais em cirurgia vascular, no qual, além das consultas, foram realizados procedimentos que agilizam a preparação de pacientes para cirurgias previstas ainda para maio”, informou.
A diretora-administrativa do hospital, Andrea Florêncio Kuromoto, ressaltou a emoção do momento. “Avaliamos este momento com otimismo e responsabilidade após superar os desafios iniciais. Mantivemos nosso compromisso com a humanização e avançamos com seriedade e transparência. Com a nova fase consolidada, os munícipes passam a contar com um atendimento mais qualificado. Reforçamos que a qualidade da saúde pública depende da integração entre município, Estado e União”, finalizou