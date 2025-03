Honpar vai aderir ao mutirão da Sesa para zerar filas de cirurgias

A adesão do Hospital Norte Paranaense (Honpar) ao mutirão de cirurgias eletivas (não emergenciais) da Secretaria de Estado da Saúde, deve contribuir para zerar a fila de espera, no âmbito dos 17 municípios da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana

📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

continua após publicidade

O tema foi abordado recentemente, em Curitiba, durante reunião mantida pelo secretário de estado da saúde, Beto Preto, com o Dr. Roberto Koch, representando o Honpar.

Nesta quarta (26) o tema foi retomado em Arapongas, na sede do Honpar, quando o diretor da 16ª RS, Lucas Leugi, acompanhado de Marcos Vinicius Oliveira da Costa (assessor da direção), se reuniu com o Dr. Roberto Koch; Dr. Ricardo Akira (coordenador do Coreme); Ivo Koch (Coordenador de obras) e Mero Benites (diretor administrativo).

No diálogo, Roberto Koch reiterou que o Honpar quer participar do mutirão de cirurgias eletivas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio de vagas extras, sem prejuízo da fila de cirurgias de urgência e emergência. “Podemos atender a demanda de cirurgias em diversas especialidades, tais como oftalmologia, vascular, ortopedia e urologia, entre outras. A prioridade seria atender os pacientes de Arapongas, Apucarana e de outras cidades mais próximas”, anunciou Koch.

continua após publicidade

Lucas Leugi explica que a adesão do Honpar deve ser formatada nas próximas semanas. “Desejamos que os pacientes passem por consultas e exames, e que as cirurgias sejam agendadas, com todos procedimentos sendo feitos no próprio Honpar”, informa Leugi, frisando que isso será viabilizado com cotas extras.

O secretário de saúde Beto Preto destaca que a Sesa, com total apoio do governador Ratinho Junior, vai bancar os custos deste mutirão de cirurgias eletivas por todo o Paraná.

“Entre estas cirurgias se incluem procedimentos de laqueadura, hérnia, oftalmológicas, hemorroida, fístula, vesícula, vasectomia e das áreas de otorrino e ortopedia”, pontua Beto Preto.

Siga o TNOnline no Google News