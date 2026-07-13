Honpar realiza o 1º transplante de válvula cardíaca pulmonar no PR

O Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, alcançou mais um importante marco na medicina de alta complexidade ao realizar o seu primeiro transplante de válvula cardíaca pulmonar. O procedimento foi realizado no dia 26 de junho em um paciente de 44 anos, morador de Cambé, que recebeu alta hospitalar no último dia 4 de julho, apresentando excelente evolução clínica.

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O paciente é portador de Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita complexa. Há 43 anos, ele havia sido submetido à cirurgia corretiva da doença, mas, com a evolução do quadro clínico, tornou-se necessária a substituição da válvula pulmonar por meio de um homoenxerto, tecido cardíaco proveniente de um doador.

A válvula foi disponibilizada pelo Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (BTME) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. A cirurgia foi conduzida pelo cirurgião cardiovascular Dr. Arnaldo Akio Okino, coordenador médico da equipe de transplantes de coração e válvula do Honpar há mais de 20 anos.

Para o médico, o procedimento representa um avanço significativo na assistência prestada aos pacientes da região. "A realização deste transplante demonstra a maturidade da nossa equipe e da estrutura do Honpar para oferecer procedimentos de alta complexidade. Esse é um tratamento que proporciona uma nova perspectiva de vida aos pacientes e reforça nosso compromisso em disponibilizar tecnologia, segurança e excelência na assistência cardiovascular", disse

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REFERÊNCIA

O transplante integra o programa de transplantes do Honpar, credenciado desde agosto de 2025 para a realização de transplantes de coração e de válvulas cardíacas. Os atendimentos tiveram início em setembro do mesmo ano, com a implantação de um ambulatório exclusivo destinado aos pacientes das 11ª à 19ª e da 22ª Regionais de Saúde do Paraná. Atualmente, a área de abrangência contempla aproximadamente 4,1 milhões de habitantes, distribuídos em 212 municípios. Todo o atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar formada por cirurgiões cardiovasculares, cardiologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais e demais profissionais especializados.

Com investimentos permanentes em infraestrutura, tecnologia e qualificação profissional, o Honpar consolida-se como um dos principais centros de referência em cardiologia de alta complexidade e transplantes do Paraná, ampliando o acesso da população a procedimentos altamente especializados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).