Da Redação

Honpar mantém setor para arrecadar doações para oncologia

O hospital Honpar de Arapongas mantém há 7 anos um setor de telemarketing para arrecadar doações que são direcionadas aos pacientes do setor de oncologia da unidade de saúde. O contato é feito sempre via telefone, de segunda a sábado, das 8h as 17h. Os números de telefone são sempre de pacientes que passaram pelo hospital ou de acompanhantes, que tiveram seus nomes registrados no prontuário de internamento.

continua após publicidade .

A supervisora do setor de oncologia do hospital Érika Piovezan Bordignon Hirata explica que mais de 90% dos atendimentos realizados são pelo SUS e alguns pacientes não têm condições de arcar com despesas como fraldas e suplementos alimentares. "Todo o tratamento e medicamentos são cobertos pelo SUS. A arrecadação é feita para que os pacientes possam manter em casa a dieta com suplementos que são caros e muitos não podem comprar. Esses suplementos são de extrema importância para a imunidade do paciente. Parte da arrecadação também é direcionada para a compra de fraldas para aqueles que não podem pagar", explica a supervisora.

As doações podem ser realizadas através de boleto bancário, carnê de doação, através de entrega pessoal ao mensageiro, ou ainda por PIX, como explica a coordenadora do setor de telemarketing Giovanna Munhoz. "Solicitamos doações a partir de 15 reais, mas cada um contribui como pode. Todas as doações feitas recebem recibo assinado e estamos sempre a disposição para qualquer dúvida da comunidade. Nosso Whatsapp do setor para dúvidas ou doações é o 43 3056 8690", diz.

continua após publicidade .

Assista a matéria completa:

Honpar mantém setor para arrecadar doações para oncologia - Vídeo por: tnonline