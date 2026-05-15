Honpar ganha tomógrafo de última geração para reforçar atendimento pelo SUS

O Hospital Norte Paranaense (HONPAR), localizado em Arapongas, passou a contar nesta sexta-feira (15) com um novo tomógrafo de última geração para reforçar o atendimento à população. O equipamento de 16 canais, da marca Siemens, é avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões (o equivalente a US$ 500 mil) e já se encontra em pleno funcionamento na unidade hospitalar. A aquisição do maquinário foi viabilizada por meio de recursos provenientes de emendas do deputado federal Luciano Ducci.

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Além de dar suporte aos atendimentos de emergência via Sistema Único de Saúde (SUS), a nova tecnologia desempenha um papel fundamental no setor de oncologia do hospital. O tomógrafo atua de forma integrada aos equipamentos de radioterapia, permitindo a realização de exames prévios que otimizam o planejamento e a aplicação do tratamento contra o câncer. Segundo a direção do HONPAR, essa dupla funcionalidade garante um atendimento mais ágil e direto, impactando positivamente a recuperação dos pacientes.





Novo tomógrafo do HONPAR - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas Novo tomógrafo do HONPAR - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas





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A entrega simbólica do maquinário ocorreu durante a manhã e reuniu a equipe médica, residentes e autoridades. Participaram do evento o deputado federal responsável pelo repasse, o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda — representando o prefeito Rafael Cita —, além de lideranças da Câmara Municipal, da Casa Civil estadual e da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. Para o diretor-geral do hospital, Roberto Koch, o investimento reflete a aplicação eficiente do recurso público, revertido em benefício imediato para a saúde regional.