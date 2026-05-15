TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
SAÚDE

Honpar ganha tomógrafo de última geração para reforçar atendimento pelo SUS

Avaliada em meio milhão de dólares, máquina atenderá pacientes da rede pública

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 11:34:26 Editado em 15.05.2026, 11:33:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Honpar ganha tomógrafo de última geração para reforçar atendimento pelo SUS
Autor A nova tecnologia desempenha um papel fundamental no setor de oncologia do hospital - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

O Hospital Norte Paranaense (HONPAR), localizado em Arapongas, passou a contar nesta sexta-feira (15) com um novo tomógrafo de última geração para reforçar o atendimento à população. O equipamento de 16 canais, da marca Siemens, é avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões (o equivalente a US$ 500 mil) e já se encontra em pleno funcionamento na unidade hospitalar. A aquisição do maquinário foi viabilizada por meio de recursos provenientes de emendas do deputado federal Luciano Ducci.

📰 LEIA MAIS: Giovane Vieira se classifica à final da Copa do Mundo de Paracanoagem

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de dar suporte aos atendimentos de emergência via Sistema Único de Saúde (SUS), a nova tecnologia desempenha um papel fundamental no setor de oncologia do hospital. O tomógrafo atua de forma integrada aos equipamentos de radioterapia, permitindo a realização de exames prévios que otimizam o planejamento e a aplicação do tratamento contra o câncer. Segundo a direção do HONPAR, essa dupla funcionalidade garante um atendimento mais ágil e direto, impactando positivamente a recuperação dos pacientes.


Honpar ganha tomógrafo de última geração para reforçar atendimento pelo SUS
AutorNovo tomógrafo do HONPAR - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A entrega simbólica do maquinário ocorreu durante a manhã e reuniu a equipe médica, residentes e autoridades. Participaram do evento o deputado federal responsável pelo repasse, o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda — representando o prefeito Rafael Cita —, além de lideranças da Câmara Municipal, da Casa Civil estadual e da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. Para o diretor-geral do hospital, Roberto Koch, o investimento reflete a aplicação eficiente do recurso público, revertido em benefício imediato para a saúde regional.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS equipamentos de saúde Hospital Norte Paranaense Oncologia sus Tomografia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV