Da Redação

Honpar está há oito dias sem internamentos por Covid-19

O Hospital Norte do Paraná (Honpar) de Arapongas completou nesta quinta-feira (31), oito dias sem internamentos de pacientes adultos com Covid-19 em leitos de enfermaria e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O último atendimento de paciente com a doença na unidade, foi registrado na quarta-feira da semana passada, em 23 de março, quando havia uma pessoa na enfermaria. Para a 16ª Regional de Saúde (RS) o índice é resultado do avanço da cobertura vacinal.

continua após publicidade .

No Hospital da Providência em Apucarana os internamentos de adultos com Covid também está menor. O informe epidemiológico da regional trouxe quatro pessoas internadas, sendo dois moradores de Bom Sucesso e Jandaia do Sul na enfermaria e outros dois moradores de Apucarana e Bom Sucesso na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Realmente as internações caíram bastante. A gente atribui isso à cobertura vacinal e as medidas de prevenção adotadas durante esse tempo como o uso de máscaras que agora não é mais obrigatório no Paraná”, comenta o chefe da 16ª RS, Marcos Costa.

continua após publicidade .

Enquanto a demanda por internamentos de adultos cai, o número de pacientes na enfermaria pediátrica segue na contramão e vem crescendo no hospital Materno Infantil da Providência em Apucarana. Boletim de ontem trouxe 13 crianças internadas, sendo 12 moradoras de Apucarana e 1 de Cambira. Segundo informações apuradas junto a 16ª RS, os pacientes têm entre 1 e 3 anos. Contudo, a regional informou que os casos aguardam resultados de exames e, portanto, são considerados suspeitos.

O chefe da 16ª RS comenta que as crianças apresentam síndromes respiratórias e que por isso existe a suspeita de Covid. “Pode ser uma questão viral, pode ser uma gripe, não tem como explicar. Somente o hospital pode informar melhor sobre os quadros de saúde”, disse Costa

Por, Cindy Santos