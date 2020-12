Honpar chega a 100% de lotação para Covid-19 e já recusa pacientes - TNOnline

Continua após publicidade

O Hospital Norte do Paraná (Honpar) chegou nesta sexta feira (04) a lotação total da ala Covid, tanto para enfermaria, quanto para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Diante da situação, o hospital já está recusando a entrada de novos pacientes, que precisam ser encaminhados para outros hospitais da região.

De acordo com o relatório de ocupação divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), todos os 10 leitos, tanto clínicos, quanto de UTI estão lotados.

Através de sua assessoria o Honpar, divulgou uma nota afirmando que tendo em vista a lotação, está em negociação com o governo do estado para ampliação de leitos. “O Honpar informa que opera neste momento com lotação máxima de seus leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19. A direção do hospital está em negociação com o governo do estado para reativar os leitos desativados pelo estado e assim voltar a capacidade máxima de atendimento”, diz a nota.