Honpar abre inscrições para concurso de residência médica

O Honpar - Hospital Norte Paranaense está com inscrições abertas para o concurso de Residência Médica. Desde o ano de 2013, o hospital além de atender a população, também é um polo de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação, para especialização de médicos que desejam aprofundar os estudos em áreas específicas.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Mulher é levada para hospital após acidente no Conjunto Centauro

Atualmente o hospital oferece no seu programa de Residência Médica vagas para Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiovascular, Ortopedia e Traumatologia e Urologia.

continua após publicidade

A diretora de ensino e extensão do Honpar, Adélia Rebelato, explica que as provas serão aplicadas no dia 18 de dezembro e o programa de ensino começa no primeiro trimestre de 2024.

“O edital com todos os detalhes do que o candidato precisa para participar já está disponível no nosso site desde a segunda quinzena de outubro e as provas serão realizadas no dia 18 de dezembro. O resultado da prova será divulgado no dia 22 de dezembro. O programa começa no dia 01 de março”, explica.

De acordo com a diretora, o programa de Residência Médica do Honpar é um dos mais completos do país e conta com médicos preceptores reconhecidos nacionalmente pela qualidade de trabalho.

continua após publicidade

“O médico que opta por participar do nosso programa de Residência Médica precisa saber que a concorrência é alta e que aqui ele vai encontrar um hospital completo nesse processo de especialização. Para se ter uma ideia, realizamos mais de mil cirurgias e mais de 10 mil atendimentos por mês. Todos que participam do processo são acompanhados por médicos reconhecidos nacionalmente pelo trabalho desenvolvido na área médica”, comenta.

Como fazer a inscrição

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://honpar.jacad.com.br/academico/processo-seletivo/ até o dia 8 de dezembro. O envio do Curriculum Lattes deve ser feito até o dia 4 de dezembro. As provas acontecem no dia 18 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 22 de dezembro.

Siga o TNOnline no Google News