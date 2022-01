Da Redação

Homens são presos com motos furtadas em oficina de Arapongas

Dois homens foram presos nesta terça-feira (25), pela Polícia Militar (PM), no Conjunto Corina, em Arapongas, com duas motocicletas furtadas em uma oficina mecânica. Uma delas estava com o número do motor adulterado.

continua após publicidade .

Durante patrulhamento, ao passar em frente à uma oficina mecânica, a PM viu uma moto estacionada em cima da calçada, uma Honda/C100 preta, com placas de Londrina, que constava alerta de furto, além de outra Honda/C100 preta, com o número motor do veículo adulterado e também com alerta de furto.

Os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências junto dos veículos apreendidos.