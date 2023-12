Homens armados trancam mulher em banheiro e roubam Hilux em Arapongas

Dois homens armados e encapuzados roubaram uma caminhonete Toyota Hilux na tarde de quarta-feira (27) na Rua Guarauna, no Jardim Primavera, em Arapongas, no norte do Paraná.

Conforme a vítima, ela estava em um salão de beleza quando os dois homens a renderam, mostrando um objeto semelhante a um revólver enferrujado e anunciaram o roubo.

Os criminosos, então, exigiram a chave da caminhonete. Em seguida, trancaram-na, juntamente com algumas pessoas presentes no estabelecimento, dentro do banheiro. Após o crime, os ladrões fugiram e ainda não foram localizados. Ninguém ficou ferido.

A mulher e as demais pessoas trancadas no banheiro do salão conseguiram sair 15 minutos após os bandidos terem fugido com o veículo.

Um boletim de ocorrência foi feito. Quem tiver informações a respeito da caminhonete pode entrar em contato com o número 99813-4539 ou 99626-4994.

