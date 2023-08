Homem vê suposta traição por câmera e ameaça esposa em Arapongas

Uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, foi ameaçada de morte pelo próprio marido nesta quinta-feira (10), após o homem suspeitar que estava sendo traído. Amedrontada, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) no bairro Jardim Dona Martinha.

Após chegarem no local, por volta das 08h52, a mulher contou aos militares que o marido a estava acusando de traição, mas que a infidelidade não seria verdade. Por telefone, o companheiro teria afirmado que iria matar a esposa.

Enquanto os PMs conversavam com a vítima, o esposo dela chegou e deu sua versão do caso.

Ele afirmou que é proprietário de uma empresa e o local possui monitoramento por câmeras. Em sua ausência, ele teria ido verificar as imagens e notou que sua esposa estava fechada no escritório com um dos seus funcionários. O homem não viu o que acontecia lá dentro, mas imaginou ser uma possível traição.

O marido ligou para a companheira diversas vezes após ver as gravações da câmera e afirmou que, se a infidelidade fosse real, a mataria: "Você está me traindo, quando chegar aí a gente conversa e se estiver me traindo vou te matar". Ele disse aos policiais as alegações foram feitas sob forte estresse, mas que não teria coragem de agredi-la.

Ao ser questionada, a mulher informou que não desejava representar contra o marido naquele momento, e que iria conversar com ele na tentativa de salvar o relacionamento. Aparentemente, a mulher não havia sido agredida pelo homem.

