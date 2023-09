Homem vai dormir na vizinha após ser ameaçado com faca pela namorada

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na madrugada desta sexta-feira (8) para atender uma suposta ocorrência de ameaça no bairro Jardim San Rafael II. Um casal estaria brigando, e a namorada teria ameaçado o companheiro com uma faca. O caso, no entanto, terminou de maneira um tanto quanto inusitada: de acordo com os policiais, o homem se dispôs a dormir na casa da vizinha.

continua após publicidade

Tudo aconteceu por volta das 01h30, quando uma vizinha acionou as autoridades depois que o casal, que mora em uma casa localizada na Rua Beija-flor marrom, teria começado a brigar e a mulher estaria com uma faca. Chegando no local, os policias identificaram os dois e escutaram o namorado.

- LEIA MAIS: Sem paciência, homem ameaça idoso após estacionar errado; entenda

continua após publicidade

Ele relatou que está em um relacionamento com a companheira há um ano e, há cerca de quatro meses, estaria morando com ela. Conforme o jovem, as brigas entre os dois são frequentes, no entanto, na madrugada desta sexta, durante uma das discussões a namorada o teria ameaçado com uma faca de cozinha.

O rapaz não quis representar contra a companheira. Porém, de acordo com o boletim de ocorrência, ele se dispôs a dormir na vizinha para que a namorada dormisse na casa deles. Não foi especificado se a vizinha seria a mesma que acionou a PM. O casal foi orientado, e a mulher concordou a ir embora assim que amanhecesse.

Siga o TNOnline no Google News